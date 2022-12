Mercato - PSG : La prolongation de Messi actée, la presse s’enflamme

Thomas Bourseau

Lionel Messi soufflera sa 36ème bougie en juin prochain et devrait poursuivre pour au moins une année supplémentaire au PSG à en croire diverses informations divulguées dans la presse. Entre un accord de principe et un accord simplement verbal, les versions diffèrent, mais le fond reste le même : le champion du monde restera au PSG.

Entre Lionel Messi et le PSG, l’histoire semble être bien partie pour continuer. Alors que le contrat de l’Argentin arrivera à expiration à la fin de la saison, il semblerait qu’une nouvelle page est sur le point de s’écrire entre les deux parties. Le10sport.com vous révélait le 20 octobre dernier que le conseiller football Luis Campos et l’ensemble de la direction du Paris Saint-Germain s’activaient déjà pour s’entendre avec le clan Messi pour une prolongation de contrat.

Une prolongation définie pendant les trois derniers mois

Actuellement, une clause pour pour prolonger son contrat d’une saison est incluse dans le bail, mais pour qu’elle soit activée, il faudrait que Lionel Messi donne son aval. Cependant, d’après Le Parisien , le champion du monde ne va pas quitter la capitale et devrait bel et bien arborer la tunique du champion de France la saison prochaine. Les discussions entre le père du septuple Ballon d’or, à savoir Jorge Messi, et la direction du PSG auraient été très réguliers depuis plus de trois mois, laps de temps au cours duquel les grandes lignes de son contrat auraient été définies.

Un accord verbal, de principe, pour une saison avec une autre en option… le mercato de Messi s’emballe