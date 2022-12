Mercato - PSG : Messi envoie un incroyable message au FC Barcelone

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le PSG, Lionel Messi aurait fait savoir au FC Barcelone qu'il voulait faire son retour au Camp Nou lors des deux dernières fenêtres de transfert. Mais heureusement pour le club de la capitaine, la Pulga serait beaucoup plus épanouie à Paris actuellement. Ainsi, le transfert de Leo Messi au Barça serait plus compliqué.

En fin de contrat avec le FC Barcelone à l'été 2021, Leo Messi n'a pas trouvé d'accord avec Joan Laporta pour prolonger. Contrainte de se trouver un nouveau club pour relancer sa carrière, la Pulga a choisi de migrer vers Paris et de s'engager en faveur du PSG.

Messi a annoncé au Barça qu'il voulait revenir

Alors qu'il a signé un contrat de deux saisons avec le PSG, Lionel Messi est engagé jusqu'au 30 juin. Ainsi, s'il ne prolonge pas d'ici l'été 2023, le numéro 30 de Christophe Galtier partira librement et gratuitement dans un nouveau club. Pour éviter ce terrible scénario, Luis Campos a déjà lancé les hostilités pour que Leo Messi rempile. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le conseiller football du PSG est confiant, car ce dossier avance dans le bon sens.

Heureux au PSG, Messi se rapproche d'une prolongation