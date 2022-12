Mercato - OM : Proche d’un transfert, il va exploser à Marseille

Arthur Montagne

Longtemps poussé au départ, Bamba Dieng avait finalement vu son transfert avorter vers l’OGC Nice l’été dernier. Longtemps écarté par Igor Tudor, l’attaquant sénégalais est toutefois revenu en force juste avant la Coupe du monde où il s’est fait remarquer. Il pourrait donc être la grande surprise de l’OM lors de la seconde partie de saison.

Et si Bamba Dieng était la sensation de la seconde partie de saison à l'OM ? Mis à l'écart après son transfert avorté, l'attaquant sénégalais est revenu dans le groupe marseillais avant la Coupe du monde. D'ailleurs, il s'est distingué au Qatar, et avec le départ de Luis Suarez, prêté à Almeria, Bamba Dieng aura un coup à jouer lors de la seconde partie de saison comme l'explique le journaliste Jean-Charles de Bono.

«Il a les capacités d’être titulaire»

« La différence entre Dieng et Bakambu c’est que Dieng il a cette mentalité, cette envie de prouver à l’OM et aux supporters marseillais qu’il est capable de jouer. Tout ce qu’il a montré là, quand on l’a mis à l’écart, de revenir, de travailler durement, c’est les joueurs qui le déclarent même Bakambu a dit "on lui a fait la misère". Donc il est toujours là et il travaille toujours durement pour essayer de gagner sa place et de prouver qu’il a les capacités d’être titulaire », explique-t-il a Football Club de Marseille avant de poursuivre.

«Il va exploser»