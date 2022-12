Mercato - PSG : Daniel Riolo enflammé, il pousse Lionel Messi à la retraite

La rédaction

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi aura tout le temps de fixer son avenir dans la capitale maintenant qu’il vient de remporter la Coupe du Monde, ultime trophée qu’il manquait à son palmarès de légende. Et Daniel Riolo estime d’ailleurs que Messi devrait tirer sa révérence dès maintenant.

Fraichement sacré champion du Monde au Qatar avec la sélection argentine, Lionel Messi a donc réussi à rafler le dernier trophée qu’il manquait à son palmarès personnel, et après lequel il courait depuis le début de sa carrière. Il va donc désormais pouvoir prendre un peu de repos avant de réattaquer avec le PSG pour la deuxième partie de saison, et régler son avenir au sein du club de la capitale. Pour rappel, le contrat actuel de Messi court jusqu’en juin prochain avec le PSG, mais une prolongation semble plus que jamais dans les tuyaux.

Mercato - PSG : Campos vise un crack de la Coupe du monde, transfert est fixé à 120M€ https://t.co/IanoTmIbuh pic.twitter.com/Q3P9Ocpfsn — le10sport (@le10sport) December 22, 2022

« Il est comblé »

Interrogé au micro de RMC Sport , le chroniqueur Daniel Riolo a évoqué l’avenir de Lionel Messi, qui a désormais tout gagné en club et en sélection avec ce succès en Coupe du Monde : « Il ne pense qu'à ça depuis un an, il considère qu'avec sa carrière, ce qui se passe en club n'est pas très important pour lui. L'histoire est au bout du chemin pour lui, sa légende. Il a tout gagné. Toute l'équipe joue pour lui. Et à l'arrivée, il est champion du Monde. Meilleur joueur du tournoi. Qu'est-ce que tu peux faire de mieux maintenant ? Il est comblé ! », estime Riolo, qui estime donc que Lionel Messi peut désormais tout arrêter avec le PSG et stopper sa carrière.

« Prends ta retraite, Léo »