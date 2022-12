Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour Messi, l'accord est annoncé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La Coupe du monde achevée, Lionel Messi peut désormais penser à son avenir, alors que le PSG espère prolonger son bail comme vous l’expliquait il y a plusieurs semaines le10sport.com. Le club de la capitale devrait connaître une issue heureuse puisque La Pulga se dirige vers un nouveau contrat avec l'écurie parisienne. Explication.

Sacré avec l’Argentine lors du Mondial, Lionel Messi a rempli l’un des plus grands objectifs de sa carrière et peut désormais se focaliser sur sa situation personnelle. Actuellement dans sa dernière année de contrat, La Pulga sera libre dans les prochains jours de s’engager avec le club de son choix en vue de la saison prochaine, mais Leo Messi ne s’imagine pas quitter le PSG et devrait rapidement prolonger son bail.

Le nouveau contrat de Messi se précise

Ce mercredi, Le Parisien a révélé que le PSG était proche de parvenir à ses fins pour la prolongation de Lionel Messi. Le10sport.com annonçait il y a plusieurs semaines que Luis Campos avait entamé les premières démarches avant le début de la Coupe du monde, et les bases auraient été posées pour le nouveau bail du septuple Ballon d’Or. Une information confirmée dans la foulée par plusieurs médias, dont ESPN ce jeudi.

Accord informel entre le clan Messi et le PSG