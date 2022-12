Mercato - PSG : Les vérités de Laporta sur Lionel Messi

Pierrick Levallet

Alors que son contrat expire à l'issue de la saison, Lionel Messi n'a toujours pas annoncé sa décision. Cela ne devrait plus tarder, la Coupe du monde étant terminée, et le PSG est en bonne voie pour le prolonger. Toutefois, le FC Barcelone continue d'espérer un retour de La Pulga en Catalogne. Joan Laporta a d'ailleurs avoué qu'il aimerait revoir l'Argentin sous le maillot blaugrana.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi n’a toujours pas annoncé publiquement ce qu’il comptait faire à l’issue de la saison. L’Argentin attendait que la Coupe du monde se termine avant de trancher. Comme Le10Sport.com l’a révélé en exclusivité, le PSG est plutôt optimiste concernant la prolongation de Lionel Messi. Mais le FC Barcelone espère également pouvoir rapatrier La Pulga , partie en 2021.

Mercato - PSG : La révélation de la presse espagnole sur Lionel Messi https://t.co/RBrMAzbvxl pic.twitter.com/8yEh2ID6Z4 — le10sport (@le10sport) December 22, 2022

Laporta ne veut pas créer de faux espoirs pour le retour de Messi

Interrogé par Barça TV , Joan Laporta a néanmoins avoué qu’il ne voulait pas créer de faux espoirs au sein des supporters du FC Barcelone. « Au sujet de Messi, nous ne pouvons pas générer d'attentes. Messi est un joueur du PSG et a un contrat avec eux. Il a gagné la Coupe du monde et les Culés ont été très heureux. Ce que je ne veux pas faire, c'est générer des attentes qui, pour l'instant, sont très difficiles. Les leviers ont été de sauver le club et de rendre l'équipe plus compétitive. La Ligue a établi des limites aux leviers, qui est de 5% du revenu total du club et que ce sont des actifs qui n'ont pas généré de ressources récurrentes, et donc il faudrait une opération de ce type mais qui ne serait pas destinée à la signature d'un joueur. Nous ne cherchons pas cela, nous cherchons à augmenter les revenus et à réduire les dépenses » a expliqué le président du Barça à propos de Messi.

«Nous aimerions beaucoup qu'il revienne un jour»