Mercato - PSG : Une bombe est lâchée sur Messi, le feuilleton est terminé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le10Sport.com en exclusivité, le PSG envisage, depuis plusieurs mois, la prolongation de Lionel Messi. Et à en croire la presse italienne, un accord total aurait été trouvé dans ce dossier. Actuellement en Argentine pour célébrer son titre de champion du monde et profiter de quelques jours de repos, le joueur devrait signer son contrat à son retour.

Actuellement en Argentine pour fêter son titre de champion du monde, Lionel Messi va rejoindre le PSG avant de s'entretenir avec ses dirigeants. Lié au club parisien jusqu'en juin prochain, le joueur de 35 ans dverait régler les ultimes détails avant de signer son contrat.

Transferts - PSG : Une nouvelle bombe est lâchée pour le mercato de Messi https://t.co/CsGrlOX9z5 pic.twitter.com/1o8TuVeglw — le10sport (@le10sport) December 22, 2022

Un accord de principe entre le PSG et Messi

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG était très optimiste en ce qui concerne la prolongation de Lionel Messi. Et selon plusieurs médias français, un accord de principe a été trouvé avec le PSG. Sauf incroyable retournement de situation, l'international argentin devrait étirer son aventure parisienne.

C'est bouclé selon la presse italienne