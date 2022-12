Transferts - OM : Longoria réserve une surprise pour le mercato hivernal

Thibault Morlain

Avec la blessure d'Amine Harit, l'OM va bouger sur le mercato hivernal. Du sang neuf est notamment attendu en attaque pour Igor Tudor. Et voilà que le nom de Ruslan Malinovskyi est revenu du côté de la Canebière. A l'OM, Pablo Longoria penserait à nouveau au joueur de l'Atalanta Bergame, mais visiblement, il ne serait pas le remplaçant d'Amine Harit.

A l'approche du mercato hivernal, on en sait plus sur les plans de Pablo Longoria concernant le recrutement qu'il prévoit pour l'OM. Ainsi, ce jeudi, La Provence assure que le président olympien voudrait recruter un ou deux joueurs offensifs en plus pour Igor Tudor. Mais qui pourrait venir à l'OM ?

Transferts - OM : Il affole le mercato Longoria en mauvaise posture https://t.co/pvUWmjBY4Y pic.twitter.com/6WZ8JacRzL — le10sport (@le10sport) December 22, 2022

Malinovskyi à l'OM ?

Le quotidien régional relance à cette occasion le dossier Ruslan Malinovskyi. Ciblé cet été par l'OM, le joueur de l'Atalanta Bergame serait de nouveau pisté par Pablo Longoria, qui penserait à un prêt. Mais voilà que si l'Ukrainien venait à rejoindre la Canebière en janvier, il ne serait pas le remplaçant désigné d'Amine Harit, blessé au genou.

La recrue surprise de Longoria