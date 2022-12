Messi, Malinovskyi... Toutes les infos mercato du 22 décembre

La rédaction

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Le PSG lâche une énorme annonce pour Messi

Ces dernières heures, ça s'est emballé pour l'avenir de Lionel Messi. En fin de contrat au PSG, l'Argentin serait visiblement d'accord pour parapher un nouveau contrat avec le club de la capitale. Quid de la version du PSG à ce sujet ? Ce jeudi, pour L'Equipe , le club parisien a expliqué qu'il n'y a « pas d'évolution par rapport aux dernières déclarations du président ».



Plus d'informations ici.

Malinovskyi à l'OM, la condition est posée

Intéressé par Ruslan Malinovskyi durant l'été, Pablo Longoria reviendrait à la charge pour le milieu offensif de l'Atalanta Bergame. En effet, selon les informations de La Provence , l'OM envisagerait un prêt, mais il faudra pour cela faire de la place. Comme expliqué par le quotidien régional, l'arrivée de Malinovskyi à l'OM serait notamment conditionnée au départ de Gerson. Mais pour le moment, le Brésilien, courtisé par Flamengo, est loin d'avoir fait ses valises;



Plus d'informations ici.

Accord trouvé pour le transfert de Cristiano Ronaldo, une bombe est lâchée

Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo n'a aucun club. Toutefois, cela ne devrait pas durer. En effet, l'ex-joueur de Manchester United serait en passe de rebondir... en Arabie Saoudite. Selon les informations de AS , un accord aurait été trouvé pour le transfert de Cristiano Ronaldo à Al Nassr. CR7 serait alors attendu très prochainement sur place pour finaliser tout cela.



Plus d'informations ici.

OM : Voilà les plans de Longoria pour le mercato