Equipe de France : La malédiction de Benzema continue

Si Karim Benzema est l’un des joueurs français les plus talentueux des dernières années, en témoigne notamment son Ballon d’Or 2022, il a toutefois une histoire plutôt compliquée avec la sélection nationale. Ces dernières années ont été marquées par de nombreux rebondissements entre l’équipe de France et Benzema, qui a vu une certaine malédiction continuer à le frapper en 2022…

2014, le cauchemar Neuer

Lors de la Coupe du monde 2014, le parcours de l’équipe de France s’était stoppé en quart de finale face à l’Allemagne. Alors qu’on se souvient des larmes d’Antoine Griezmann, un autre image reste également en tête : l’arrêt de Manuel Neuer. Dans les buts allemands, le portier du Bayern Munich avait écoeuré les Bleus, à commencer par Karim Benzema. Et cet arrêt a marqué beaucoup de monde, celui où Neuer avait arrêté une frappe surpuissante de KB9… à une main.

La longue mise à l’écart

Bien évidemment, quand on évoque l’histoire de Karim Benzema avec l’équipe de France, on ne peut pas oublier sa longue mise à l’écart par Didier Deschamps. Suite à l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, le buteur du Real Madrid avait alors été laissé sur le côté. Ses performances n’ont rien changé, il n’a pas été appelé pendant plus de 5 ans. De quoi faire rater à Benzema certains des plus grands moments des Bleus des derniers moments avec la finale de l’Euro 2016 et surtout le titre de champion du monde en 2018.

Un retour mitigé en 2021

Au final, Karim Benzema et Didier Deschamps se sont expliqués et à la surprise général, le Ballon d’Or 2022 a été rappelé par le sélectionneur de l’équipe de France pour disputer l’Euro 2021. Alors qu’on voyait déjà grand pour les Bleus avec le trio Benzema-Mbappé-Griezmann, cela a viré au fiasco avec une élimination dès les huitièmes de finale aux tirs au but face à la Suisse.

Le forfait de 2022

Absent en 2018, Karim Benzema souhaitait briller au Qatar pour la Coupe du monde 2022. Appelé par Didier Deschamps, le Madrilène n’a toutefois pas pu aider les Bleus lors de cette compétition. Arrivé diminué physiquement, Benzema s’est blessé à la cuisse à quelques jours du début du Mondial. Il a alors dû déclarer forfait. Une absence qui a d’ailleurs fait énormément parler et généré plusieurs polémiques.

