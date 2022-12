Équipe de France : Un plan machiavélique de Deschamps pour l’éviction de Benzema ?

Thomas Bourseau

Karim Benzema n’a finalement pas vécu sa deuxième Coupe du monde au Qatar comme cela était convenu. La raison ? Une blessure au quadriceps qui n’aurait pas dû lui valoir un forfait général. Mais Didier Deschamps aurait voulu l’évincer avec le staff médical des Bleus selon la presse espagnole.

Karim Benzema aurait pu potentiellement apporter sa pierre à l’édifice pendant le Mondial au Qatar comme ce fut le cas lors du sacre de l’Équipe de France pendant la Ligue des nations. Cependant, son corps en a décidé autrement. Déjà touché aux ischios quelques semaines ayant précédées la Coupe du monde, Benzema a contracté une blessure au quadriceps gauche, quelques jours avant le France - Australie (4-1), match d’ouverture du Mondial des Bleus, le 22 novembre dernier.

«Je suis désolé Karim, mais tu dois partir»

Après une série de tests médicaux à la clinique Aspetar de Doha, Karim Benzema a été écarté de la sélection pour l’Australie, avant de recevoir une visite de la part de Didier Deschamps et du médecin de l’équipe nationale française : Franck Le Gall. À leur arrivée, Benzema aurait été stupéfait par la déclaration du médecin selon AS , qui aurait fait passer le message suivant à Benzema. « Je suis désolé Karim, mais tu dois partir ».

Le discours du médecin des Bleus à Benzema aurait été orchestré par Deschamps en personne