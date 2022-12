Equipe de France : Un malaise éclate avec Deschamps, l'incroyable révélation du clan Benzema

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le voile se lève sur le malaise entre Didier Deschamps et Karim Benzema au Qatar. Blessé à la cuisse gauche, le buteur du Real Madrid espérait rester à Doha pour continuer à s'entraîner et faire son retour plus tard dans la compétition. Selon son entourage, l'attaquant aurait pu être disponible pour le deuxième match, face au Danemark.

Entre Didier Deschamps et Karim Benzema, rien ne va plus ! Les deux hommes s'étaient rabibochés après l'affaire de la sextape, mais les tensions ont refait surface après la Coupe du monde au Qatar. Gêné par des douleurs avant le lancement du Mondial, le buteur du Real Madrid aurait essayé de cacher sa blessure un maximum. Mais quelques heures avant le match face à l'Australie, Benzema s'était blessé au quadriceps de la cuisse gauche et avait quitté le Qatar dans la foulée.





Deschamps se serait senti trahi

« Ce qui se rapproche le plus d'une version crédible quand on interroge la France, c'est que Benzema n'a pas dit la vérité à Deschamps. Qu'il n'était pas aussi en forme physiquement qu'il essayait de le prétendre. Que la FFF le voit à l'entraînement, voit qu'il n'est pas bien et Deschamps ressent une relative trahison. C'est pourquoi il le renvoie chez lui » a confié Anton Meana, journaliste pour El Larguero.

« Le rapport médical que le Real Madrid a reçu de la FFF ne semble pas être trop grave »

Mais en réalité, la blessure contractée par Benzema à Doha ne serait pas aussi grave comme le précise le rapport médical envoyé au Real Madrid. « La vérité est que le rapport médical que le Real Madrid a reçu de la FFF ne semble pas être trop grave pour qu'un joueur puisse rentrer chez lui. La France le renvoie et n'envisage à aucun moment son retour à Doha. Benzema aurait été prêt à revenir » a déclaré le journaliste espagnol.

Benzema disponible dès le Danemark ?