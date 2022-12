Équipe de France : Didier Deschamps s’est-il trompé avec Karim Benzema ?

La rédaction

Karim Benzema aurait pu vivre sa deuxième Coupe du monde avec l’Équipe de France si une blessure au quadriceps gauche ne l’avait pas privé de ce rendez-vous. Mais la vitesse de son forfait aurait agacé le joueur qui aurait d’ailleurs apprécié recevoir le même traitement de faveur que Raphaël Varane. Selon vous, Didier Deschamps a-t-il fauté dans la gestion de Karim Benzema ? C’est notre sondage du jour !

L’histoire entre l’Équipe de France et Karim Benzema a commencé très tôt dans la carrière du Ballon d’or 2022, mais a connu son lot de rebondissements au fil des années. Dès 2010, en raison d’un choix du sélectionneur de l’époque Raymond Domenech, Benzema était privé de sa première Coupe du monde. Il aura fallu attendre Didier Deschamps et le Mondial au Brésil en 2014 pour que Benzema puisse vivre ses premières minutes en Coupe du monde. Mais il ne se sera jamais assis sur le toit du monde contrairement à la bande de Kylian Mbappé et Antoine Griezmann en 2018. Entre temps, une affaire de chantage pour une sextape de Mathieu Valbuena dans laquelle Karim Benzema a été traîné en raison de son entourage l’a privé d’Équipe de France pendant plus de cinq ans et demi. De retour à l’Euro en 2021, Benzema n’a pas pu remporter la compétition et a dû se consoler avec la Ligue des nations.

Un départ précipité par le staff des Bleus

Sacré Ballon d’or en octobre dernier, Karim Benzema allait connaître sa deuxième Coupe du monde au Qatar en novembre dernier. Cependant, quelques semaines avant le coup d’envoi du Mondial, Karim Benzema avait contracté une blessure à l’ischio. Avant l’Australie, l’international français s’est blessé à l’entraînement au quadriceps gauche. De quoi engendrer son forfait pour le Mondial. Un départ précipité selon Karim Benzema à en croire les informations divulguées par RMC Sport mardi soir. Les messages subliminaux de Benzema au moment des rumeurs d’un éventuel retour pour la finale seraient liés à cette décision du staff de Didier Deschamps.

Un traitement de faveur pour Varane ?

Alors que Raphaël Varane était lui aussi en période de convalescence à son arrivée au Qatar, Karim Benzema n’a pas pu avoir la possibilité de tenter de revenir à son meilleur niveau physique. Didier Deschamps voulait que son groupe soit prêt pour le match d’ouverture face à l’Australie, alors que Raphaël Varane ne l’était pas. Un traitement de faveur de la part du sélectionneur pour le champion du monde tricolore ? Karim Benzema n’aurait pas apprécié, et a finalement pris la décision de prendre sa retraite internationale lundi.