Equipe de France : Nouvelles révélations fracassantes sur le départ de Benzema

Axel Cornic

La Coupe du monde vient à peine de finir, mais la polémique autour de Karim Benzema ne fait que commencer. Les circonstances autour du départ de l’attaquant de l’équipe de France font beaucoup parler et ce n’est pas sa récente retraite internationale ponctué d’un message énigmatique qui va faire cesser les débats.

Le parcours de l’équipe de France est salué depuis dimanche et la finale perdue face à l'Argentine de Lionel Messi, mais d’autres dossiers sont également ouverts et le plus épineux concerne sans aucun doute Karim Benzema, dont l’histoire avec la sélection a toujours été tumultueuse.

Un départ, des questions

C’est surtout son départ du Qatar, juste avant la Coupe du monde, qui soulève un grand nombre de questions. Le Ballon d’Or 2022 est en effet parti dans la plus grande discrétion, sans un mot de la part de la FFF ou encore de ses coéquipiers, comme cela est souvent le cas.

Benzema pas du tout content ?