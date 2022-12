Equipe de France : Deschamps était prêt à claquer la porte

Axel Cornic

En fin de contrat, Didier Deschamps se retrouve à un tournant de sa carrière. Le président Noël Le Graët souhaiterait lui offrir un nouveau contrat, mais pour le moment aucune décision précise ne semble avoir été prise, même si certains commencent déjà à parler d’une prolongation. Pourtant, il y a encore quelques semaines c’était mal parti...

Le parcours de l’équipe de France a redoré l’image d’un Didier Deschamps très décrié ces dernières années et son coaching en finale, avec des changements faits très tôt, a indéniablement changé une rencontre mal embarquée. Suffisant pour redistribuer les cartes pour son avenir ?

Deschamps prêt à aller jusqu’en 2026

Car de plus en plus de médias parlent d’un possible nouveau cycle Deschamps après cette Coupe du monde 2022 réussie, ce qui impliquerait donc une prolongation. Le sélectionneur pourrait même décider de s’engager sur la durée, puisque L’Equipe a récemment parlé d’un possible projet jusqu’en 2026.

Alors qu’il pensait partir avant la Coupe du monde

Personne n’aurait imaginé un tel scénario... même le principal intéressé ! D’après les informations de RMC Sport, Deschamps avait l’intention de quitter son poste de sélectionneur de l’équipe de France avant le début de la Coupe du monde. Mais il semble finalement que quelque chose s’est passé au Qatar qui l’a fait changer d’avis.