Equipe de France : Nouvelle annonce sur l’avenir de Deschamps

Thibault Morlain

Suite à cette Coupe du monde, l’avenir de Didier Deschamps est au coeur de toutes les discussions désormais. Arrivant au terme de son contrat avec l’équipe de France, le sélectionneur aura le choix entre prolonger et partir. Alors que tout le monde donne son avis sur la future décision de Deschamps, la ministre des Sports a également été invitée à réagir.

Alors que Didier Deschamps va désormais prendre quelques jours de repos, le sélectionneur de l’équipe de France a une grande décision devant lui. Prochainement, le Basque va rencontrer Noël Le Graët pour lui communiquer son choix pour son avenir. Prolongera ? Ne prolongera pas ? Deschamps peut choisir ce qu’il veut…

Equipe de France : Benzema a raté la Coupe du monde, l’Espagne charge Deschamps https://t.co/wdCG6rkthg pic.twitter.com/GpFf8BtEOr — le10sport (@le10sport) December 20, 2022

« C’est un privilège »

En attendant de connaitre le choix de Didier Deschamps, chacun a son mot à dire sur l’avenir du sélectionneur de l’équipe de France. Ce mardi, sur Télématin , c’est la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra qui a évoqué le sujet. « Quand on a une personnalité aussi exceptionnelle, il ne faut pas oublier que c’est un privilège. Il a apporté à cette équipe énormément », a-t-elle expliqué.

« C’est une immense chance et atout pour l’ensemble du sport français »