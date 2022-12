Equipe de France : Benzema a raté la Coupe du monde, l’Espagne charge Deschamps

Axel Cornic

Bien qu’absent de la Coupe du monde, Karim Benzema a beaucoup fait parler de lui au Qatar. Son départ des plus discrets et sa communication sur les réseaux sociaux, comme celle autour de l’équipe de France, ont créé une ambiance délétère et des indiscrétions commencent à sortir depuis quelques jours, parlant d’un véritable malaise.

Que se passe-t-il autour de Karim Benzema ? Les questions sont de plus en plus nombreuses autour du départ controversé du Ballon d’Or 2022 du Qatar, mais les réponses arrivent au compte-goutte sans véritablement éclaircir le tableau. De plus en plus de sources parlent toutefois de problèmes entre Benzema et le staff des Bleus , dont le sélectionneur Didier Deschamps.

Équipe de France : Benzema lâche une bombe sur son avenir avec les Bleus https://t.co/dIrTcxVZGQ pic.twitter.com/I76qW3H16I — le10sport (@le10sport) December 19, 2022

L’Espagne ne lâche pas Deschamps

C’est le cas de la Cadena Cope , qui annonce ce lundi que c’est Deschamps qui aurait invité Benzema à quitter l’équipe de France avant la Coupe du monde, sans préciser si cela avait quelque chose à voir avec un désaccord quelconque ou l’état physique du joueur. La radio espagnole précise toutefois que l’attaquant aurait été déclaré apte à jouer, 5 jours après son départ du Qatar.

Des véritables tensions ?