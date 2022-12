Équipe de France : Abattu, Kylian Mbappé prend déjà rendez-vous

Thomas Bourseau

L’Équipe de France ne sera pas parvenue à conserver son titre de championne du monde raflée en Russie en 2018. Kylian Mbappé s’est illustré à trois reprises pendant la finale, mais ce ne fut pas suffisant. Il s’est brièvement exprimé sur ses réseaux sociaux pour l’avenir.

Kylian Mbappé avait pourtant tout fait pour offrir à l’Équipe de France une troisième étoile en conservant son titre de championne du monde raflé en Russie à l’été 2018. Pourtant menés 2 buts à 0 face à l’Argentine de Lionel Messi, les Bleus ont réduit le score à 10 minutes de la fin du temps réglementaire en seconde période et en égalisant toujours grâce à Kylian Mbappé.

Mbappé avait tenu le navire des Bleus à flot, en vain

Et même lorsque Messi avait redonné l’avantage à l’ Albiceleste, Mbappé transformait son deuxième penalty de la rencontre et son troisième but au passage avant de réussir son tir au but devant Emiliano Martinez pendant la séance. Cependant, la performance XXL de Kylian Mbappé en fin de match et en prolongation n’aura pas suffi puisque l’Équipe de France s’est inclinée face aux Argentins.

«Nous reviendrons»