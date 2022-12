Equipe de France : Le gouvernement Macron réagit à la bombe lâchée par Benzema

Thibault Morlain

Ce lundi, au lendemain de la finale de la Coupe du monde perdue par l’équipe de France, Karim Benzema a fait une énorme annonce. Forfait au Qatar, le buteur du Real Madrid a publié sur ses réseaux sociaux annonçant la fin de son aventure avec les Bleus. Une retraite internationale qui fait énormément parler et réagir notamment la ministre des Sports.

« J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin ». C’est par ces mots que Karim Benzema a donc mis un terme à sa carrière avec l’équipe de France. Depuis, les réactions se multiplient. Invitée ce mardi de Télématin , Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, a réagi à cette annonce de Benzema.

Equipe de France : Benzema a raté la Coupe du monde, l’Espagne charge Deschamps https://t.co/wdCG6rkthg pic.twitter.com/GpFf8BtEOr — le10sport (@le10sport) December 20, 2022

« C’est un immense champion »

« On regrette forcément. C’est un immense champion. C’est un talent hors norme. Il y a eu cette période de 5 ans et demi où il est tenu à distance de cette équipe. Il revient avec l’Euro 2021 avec de belles choses. On a cette frustration de cette blessure à la cuisse qui l’empêche d’être sur le terrain. Tous on s’est dit ce que ça aurait donné s’il avait été là », a-t-elle d’abord expliqué.

« Il faut respecter tout ça »