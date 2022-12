Équipe de France : Cette révélation fracassante sur la retraite de Benzema

Amadou Diawara

Au lendemain de la finale de la Coupe du Monde, perdue par la France contre l'Argentine, Karim Benzema a annoncé sa retraite internationale sur les réseaux sociaux. Une nouvelle qui en a surpris plus d'un, et notamment dans le groupe Bleu. En effet, le staff et les joueurs tricolores n'étaient pas au courant de la décision du buteur du Real Madrid.

Convoqué par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du Monde au Qatar, Karim Benzema a dû déclarer forfait pour la compétition peu avant l'entrée en lice de l'équipe de France face à l'Australie. Le buteur du Real Madrid a donc suivi l'épopée des Bleus depuis sa télévision.

View this post on Instagram A post shared by Karim Benzema (@karimbenzema)

Karim Benzema a annoncé sa retraite internationale

Finaliste de la Coupe du Monde, la France est malheureusement tombée face à l'Argentine ce dimanche après-midi, et ce, au terme de la séance des tirs-au-but. Et après la désillusion au Qatar, les Bleus de Didier Deschamps vivent un nouveau coup dur. En effet, Karim Benzema a annoncé ce lundi après-midi sur son compte Instagram qu'il prenait sa retraite internationale : « J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin » . Une décision qui a surpris tout le groupe France.

Une surprise pour les joueurs et le staff de Deschamps