Equipe de France : Deschamps prêt à signer... jusqu’en 2026 ?

Axel Cornic

En fin de contrat, Didier Deschamps a peut-être disputé sa dernière compétition internationale au Qatar, avec Zinedine Zidane qui attend avec impatience que le poste de sélectionneur se libère. Pourtant, l’aventure commencée en 2012 pourrait bien continuer et beaucoup plus loin qu’on ne l’aurait parié.

La Coupe du monde est désormais terminée et il faudra donc régler les dossiers chauds. Le plus important concerne évidemment l’avenir de Didier Deschamps, dont le contrat qui le lie à la FFF se termine le 31 décembre prochain et qui va bientôt rencontrer le président Noël Le Graët pour discuter.

Équipe de France : Deschamps, Zidane… la FFF a pris sa décision https://t.co/EIVZAbQs5m pic.twitter.com/7pYuKTM0vw — le10sport (@le10sport) December 19, 2022

Deschamps aimerait continuer...

D’après les informations de L’Equipe , la tendance donne rait pour le moment à un nouveau cycle avec Deschamps. S’il semblait avoir perdu du crédit avant la Coupe du monde, le sélectionneur en aurait regagné en interne et pourrait désormais décider d’aller plus loin, sachant que Le Graët s’est toujours dit partisan d’une prolongation.

Jusqu'à la Coupe du monde 2026