Equipe de France : La Coupe du monde 2022 a tout changé pour l’avenir de Deschamps

Axel Cornic

En quelques semaines, Didier Deschamps semble avoir beaucoup réfléchi sur son avenir, avec la fin de son contrat avec la Fédération française de football qui se termine le 31 décembre prochain. Il faut dire que cela fait dis années qu’il est à la tête de l’équipe de France, avec deux finales au compteur et une Coupe du monde remportée en 2018.

Début de l’automne, la Coupe du monde avait tout du traquenard pour l’équipe de France, avec Didier Deschamps qui a perdu un grand nombre de cadres. Dernier et non des moindres Karim Benzema, dont le départ a d’ailleurs soulevé une petite polémique.

Equipe de France : Benzema claque la porte, la polémique commence https://t.co/g7zr36heXE pic.twitter.com/6xRW2lAvjb — le10sport (@le10sport) December 19, 2022

Une deuxième finale en quatre ans

Au final, le Qatar a plutôt réussi à l’équipe de France ! Guidés par un Kylian Mbappé plus que jamais leader, les Bleus ont atteint une nouvelle finale après celle de 2018. Et même si cette fois ils ne l’ont pas remporté, la prestation fournie est plus que satisfaisante, avec la France et l’Argentine qui nous ont livré l’un des plus beaux matchs de l’histoire récente de la Coupe du monde.

Deschamps voulait partir, mais...

Le parcours de l’équipe de France semble avoir eu un certain impact sur Deschamps et surtout sur son avenir. Ce mardi, RMC Sport nous apprend en effet que le sélectionneur pensait quitter son poste avant la Coupe du monde 2022. Mais désormais, son intention serait de poursuivre l’aventure, persuadé de pouvoir encore faire progresser une équipe extrêmement talentueuse et surtout très jeune.

Viserait désormais la Coupe du monde 2026 !