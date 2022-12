Équipe de France : En froid avec Deschamps, Benzema reçoit d'énormes soutiens

Pierrick Levallet

Contraint de déclarer forfait en raison d'une blessure à la cuisse, Karim Benzema s'est vite remis de sa douleur. L'attaquant du Real Madrid était visiblement apte à disputer la Coupe du monde seulement quelques jours après son forfait. Les conditions de son absence et un éventuel conflit avec Didier Deschamps alimentent donc une nouvelle polémique chez les Bleus. Et la presse européenne semble avoir choisi son camp.

Alors que l’Équipe de France doit se remettre de sa finale de Coupe du monde perdue face à l’Argentine, Didier Deschamps doit également faire face à un conflit avec Karim Benzema. L’attaquant de 35 ans alimente une vraie polémique sur les raisons de son forfait pour le Mondial. Quelques heures après la finale, Karim Benzema a d’ailleurs annoncé qu’il prenait sa retraite internationale. Foot Mercato a d’ailleurs révélé que seul une arrivée de Zinédine Zidane à la tête des Bleus pourrait le faire changer d’avis.

Equipe de France : Un clash éclate entre Benzema et Deschamps, l’incroyable raison est dévoilée https://t.co/xw4RgVgKqa pic.twitter.com/KhQu7WQs0m — le10sport (@le10sport) December 21, 2022

La presse espagnole monte au créneau pour Benzema

Il y aurait un véritable conflit entre Didier Deschamps et Karim Benzema, dont les relations sont froides depuis la Coupe du monde. Mais la presse espagnole ne cache pas son soutien à la star du Real Madrid. « Au Qatar, Didier Deschamps s'est débarrassé de lui à la première opportunité. [...] S'il y a quelque chose qui est clair, c'est que Benzema n'est pas quelqu'un de problématique. Ni un menteur. [...] Son histoire avec la France est obscure et il s'est senti comme un pestiféré. Méprisé par la Fédération Française, le sélectionneur, les sondages dans les médias qui ne le pardonnaient pas et même les politiciens » peut-on ainsi lire dans El Confidencial .

Même la presse italienne défend Benzema