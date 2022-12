Equipe de France : Zidane à l’origine d’une incroyable bombe pour l’avenir de Benzema ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce lundi, quelques heures après la défaite de l'équipe de France face à l'Argentine en finale du Mondial, Karim Benzema a annoncé sa retraite internationale sur les réseaux sociaux. Une décision prise, alors que des rumeurs évoquent des tensions avec Didier Deschamps. Mais selon certaine sources, le départ du sélectionneur et l'arrivée possible de Zinédine Zidane pourraient relancer son avenir.

Karim Benzema avait fait de ce Mondial au Qatar l'un de ses derniers objectifs avec l'équipe de France. Banni des Bleus pendant plusieurs années en raison de son implication dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, le buteur du Real Madrid avait soif de revanche. Mais ses rêves ont été brisés, juste avant le premier match face à l'Australie, par une blessure à la cuisse gauche. Benzema souhaitait rester au Qatar pour se soigner, mais Didier Deschamps lui aurait demandé de rentrer à Madrid.

Benzema prend sa retraite internationale

Depuis cet épisode, le contact serait rompu entre Benzema et Deschamps. C'est dans ce contexte que le Ballon d'Or 2022 a annoncé sa retraite internationale. « J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin » a-t-il écrit sur les réseaux sociaux, quelques heures après la défaite des Bleus face à l'Argentine en finale.

Un retour de Benzema en équipe de France ?

A 35 ans, Benzema met fin à son histoire tumultueuse avec l'équipe de France. Mais selon Foot Mercato, l e buteur pourrait faire son retour en sélection, à une seule condition : en cas d'arrivée de Zinédine Zidane. Benzema est resté proche de son ancien coach au Real Madrid, qui avait d'ailleurs fait le déplacement jusqu'à Paris pour lui remettre le Ballon d'Or.

Zidane ne prend pas la direction des Bleus