Equipe de France : Le message déchirant du clan Griezmann après l'Argentine

L'équipe de France ne remportera pas de troisième Coupe du monde. Présent en 2018, Antoine Griezmann ne réussira pas le doublé. Mais l'international tricolore peut compter sur le soutien de sa famille. Sur les réseaux sociaux, sa femme a posté un long message pour le remercier, mais aussi pour le féliciter après son parcours au Qatar.

Le doublé était proche pour l'équipe de France. Victorieuse en 2018, l'équipe de Didier Deschamps a atteint la finale, mais a été battue par l'Argentine lors de la séance de tirs au but. Certains cadres sont passés à côté de leur finale, à commencer par Antoine Griezmann. Pourtant, le joueur de l'Atlético avait réalisé une excellente compétition jusque-là. Mais sa femme ne lui en tient pas rigueur. Sur les réseaux sociaux, elle a posté un long message d'amour à son mari.

La femme de Griezmann lui envoie un message poignant

« Nous nous fixons tous des objectifs dans la vie. Elles évoluent avec le temps, parfois parce que nous changeons nous-mêmes, parfois parce que le contexte change et vous fait repenser les choses, et parfois parce que nous changeons simplement d'avis. Lors de la Coupe du monde 2018, tu avais un objectif clair. Mia (sa fille ndlr) était trop petite pour se rendre compte de ce que tu cherchais et de ce que tu obtiendrais finalement » peut-on lire sur l 'Instagram d'Erika Choperena.

« L'un de tes objectifs est resté le même, mais tu en as eu un autre, qui était d'être un exemple pour tes enfants »

« L'un de tes objectifs est resté le même (que 2018), mais tu en as eu un autre, qui était d'être un exemple pour tes enfants. Tu as failli atteindre le premier objectif, mais tu as été le champion du second, écrit la femme de Griezmann en légende de plusieurs photos de son mari pendant le Mondial qatari. Mia et Amaro t'avaient déjà vu t'entraîner tôt les jours fériés pour arriver à temps pour prendre le petit-déjeuner avec eux. Mais au Qatar, ils ont vu comment tu jouais tous les ballons, ils ont vu comment tu courais autant pour aider en attaque qu'en défense, ils ont vu comment tu ne contredisais pas un seul ordre de ton entraîneur » poursuit la femme d'Antoine Griezmann.

« Ils t’ont vu ne pas enlever ta médaille »