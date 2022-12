Équipe de France : Deschamps lance une révolution, l'énorme aveu de Dembélé sur Griezmann

La rédaction

Ce dimanche, l’équipe de France affrontera l’Argentine en finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. L’occasion pour les hommes de Didier Deschamps de remporter une nouvelle fois ce trophée. À seulement deux jours du rendez-vous tant attendu, Ousmane Dembélé était présent en conférence de presse ce vendredi.

« On peut rajouter Jules Koundé à droite »

En conférence de presse, Ousmane Dembélé s'est prononcé sur Antoine Griezmann : « Ma complémentarité avec Antoine Griezmann ? On peut rajouter Jules Koundé à droite. On se parle énormément. On communique énormément ».

« On se trouve bien parce que l'on communique bien »