Équipe de France : Avant l’Argentine, Dembélé envoie un énorme message à Deschamps

Hugo Chirossel

Contrairement à 2018, Ousmane Dembélé est un titulaire indiscutable aux yeux de Didier Deschamps lors de cette édition de la Coupe du monde. Le joueur du FC Barcelone a pris en maturité ces derniers mois et cela se voit sur le terrain. Même si l’on est en droit d’attendre plus de lui offensivement, l’international français est irréprochable dans son replacement défensif. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Ousmane Dembélé a confié qu'il préférait se mettre au service du collectif.

L’équipe de France défendra son titre de champion du monde dimanche face à l’Argentine de Lionel Messi. Un joueur qu’Ousmane Dembélé connait bien pour l’avoir côtoyé au FC Barcelone. L’international français était déjà présent en 2018 lors du sacre des Bleus , même s’il a un rôle plus important cette année. En effet, le joueur des Blaugrana est titulaire sur l'aile droite depuis le début de la Coupe du monde. Une satisfaction personnelle pour lui, qui voulait avoir un rôle prépondérant au Qatar.

Équipe de France : Ousmane Dembélé prend position pour le retour de Benzema au Qatar https://t.co/pET7YHesVo pic.twitter.com/jSiB3IjIQi — le10sport (@le10sport) December 16, 2022

« Je voulais être un protagoniste de ce Mondial »

« Quand tu passes de remplaçant à titulaire on parle plus de toi sur le terrain. Mais je mets encore l'ambiance. Je voulais être un protagoniste de ce Mondial. Il me reste un match pour bien finir », a-t-il déclaré ce vendredi en conférence de presse. Alors que l’on est habitué à le voir très entreprenant offensivement, Ousmane Dembélé s’est plutôt distingué par ses efforts défensifs lors du Mondial 2022. « Je prends du plaisir sur le terrain. J'aime aider Jules (Koundé) et Antoine (Griezmann) en défense. Cela nous a réussi de jouer en équipe jusqu'ici », a-t-il ajouté à ce sujet.

« L'équipe est plus importante »