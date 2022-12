Équipe de France : Une polémique éclate après le Maroc, Ousmane Dembélé lâche ses vérités

Amadou Diawara

Après sa défaite contre la France en demi-finale de la Coupe du Monde, le Maroc a porté réclamation auprès de la FIFA parce qu'il estime que les arbitres de la rencontre auraient dû lui accorder deux penalties en première mi-temps. Interrogé ce vendredi, Ousmane Dembélé a pris position sur le sujet.

Ce mercredi soir, l'équipe de France a validé son ticket pour la finale de la Coupe du Monde en venant à bout du Maroc (2-0). Toutefois, les Lions de l'Atlas ont du mal à digérer cette défaite contre les Bleus . En effet, la sélection du Maroc estime que l'arbitrage n'a pas été tout à fait juste lors de cette rencontre.

Non Théo la contre ce qu’il l’a renvoi limite sur boufal qui lui mets hors de porter de l’extérieur du pied avec une petit touche et juste avant sont crochet donc bon il est en total maitre du ballon il fait pas faute et encore moins jaune mais bon il a pas fait de vice sinon var — MajinDaemonKC 🇲🇦x🇫🇷 (@MajinDaemonKC) December 15, 2022

«S'il y a penalty, c’est l'arbitre qui décide, pas nous»

D'après les dernières indiscrétions de Foot Mercato , le Maroc aurait porté réclamation auprès de la FIFA pour dénoncer l'arbitrage de la demi-finale de la Coupe du Monde contre la France, plus précisément pour contester deux décisions où les Lions de l'Atlas estimaient qu'ils devaient hériter d'un penalty. « Une protestation qui fait suite aux deux penaltys non sifflés pour le Maroc en première période » , confie-t-on au sein de la FRMF , la fédération marocaine de football.

«Il y a un arbitre et il fait bien son boulot»