Equipe de France : Benzema claque la porte, Le Graët lui répond

Forfait pour la Coupe du monde, Karim Benzema a décidé de prendre sa retraite internationale après la défaite des Bleus en finale contre l'Argentine. L'attaquant du Real Madrid dit donc adieu aux Bleus du haut de ses 35 ans. Une annonce qui n'a pas vraiment surpris Noël Le Graët qui en profite également pour souligner la performance d'Olivier Giroud, devenu meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France au Qatar.

Attendu comme l'une des stars de la Coupe du monde, Karim Benzema, fraîchement auréolé du Ballon d'Or, n'a finalement pas pris part au Mondial au Qatar. Contraint de déclarer forfait en raison d'une blessure, le buteur du Real Madrid a donc été l'une des grands absents de cette Coupe du Monde. Une absence bien sûr très remarquée, et qui a finalement convaincu Karim Benzema de prendre sa retraite internationale avec les Bleus, une retraite qu'il a annoncée lui même sur les réseaux sociaux cette semaine.

Equipe de France : Deschamps, clash… L’Espagne hallucine après la retraite de Benzema https://t.co/l8KENruSus pic.twitter.com/lIdjLeS50Z — le10sport (@le10sport) December 22, 2022

Benzema prend sa retraite internationale

« J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin », a expliqué Karim Benzema sur ses réseaux sociaux pour justifier sa décision. Mais visiblement, cela n'a pas vraiment surpris le patron de la FFF, Noël Le Graët.

« On ne peut pas tout avoir »