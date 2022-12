Equipe de France : L'improbable punchline du vestiaire sur la relation Benzema-Giroud

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Durant de nombreuses années, certains ont opposé Karim Benzema à Olivier Giroud, notamment après l'affaire de la sextape et l'exclusion du premier. Mais récemment, les deux joueurs auraient parlé et mis leurs différends de côté. Mais cette rivalité a fait énormément parler au sein de la Fédération française de football, mais aussi au sein du vestiaire de Didier Deschamps.

La carrière de Karim Benzema en équipe de France a subi un coup d'arrêt en 2015. Impliqué dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, l'attaquant du Real Madrid a été banni de la sélection pendant plusieurs années, jusqu'à l'Euro 2021. Immédiatement, certains supporters avaient, naïvement, tenu Olivier Giroud pour responsable. Un raccourci , qui prend sa source dans la rivalité présente sur le terrain entre Benzema et Giroud. De son côté, l'attaquant du Real Madrid n'a pas tenté d'apaiser la situation, bien au contraire. « On ne confond pas la F1 et le karting, et je suis gentil. Next. C'est qui le karting ? Moi je sais que je suis la F1 » avait déclaré le buteur lors d'un live avec Mohamed Henni.

Équipe de France : Nouvelle bombe sur l’affaire Benzema https://t.co/bXr5l4VRd3 pic.twitter.com/VSdvSb0XLL — le10sport (@le10sport) December 22, 2022

La FFF a voulu éviter toute polémique entre Benzema et Giroud

Très vite, la Fédération française de football a souhaité prendre en main cette affaire. Selon Romain Molina, des proches de Noël Le Graët auraient demandé de ne pas sélectionner Karim Benzema pour éviter qu'Olivier Giroud soit pris en grippe par certains fans du Madrilène.

La vérité éclate sur la relation entre Benzema et Giroud

Comme l'explique le journaliste, Olivier Giroud et Karim Benzema auraient récemment fait table rase du passé. Les deux joueurs ont eu une discussion et leur relation est décrite comme normale. Mais durant des années, cette opposition a fait parler dans le vestiaire de Didier Deschamps.

« C'est Allah contre Jésus » selon un cadre de l'équipe