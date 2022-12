Équipe de France : Après avoir taclé Giroud, il se fait chambrer

Amadou Diawara

Après le duel entre la France et l'Australie, Jason Cummings a accusé Olivier Giroud de l'avoir snobé. En effet, l'attaquant des Socceroos regrette que le numéro 9 des Bleus ait refusé de lui donner son maillot après le match, prétextant ne pas parler anglais. Mais comme l'a confirmé Jackson Irvine, Olivier Giroud a échangé sa tunique avec lui.

Peu après le coup de sifflet final de France-Australie, Jason Cummings a essayé de récupérer le maillot d'Olivier Giroud. Toutefois, l'attaquant des Socceroos aurait été snobé par le numéro 9 des Bleus . « Je lui ai demandé : 'Giroud, s'il te plaît mec, je peux avoir ton maillot, mec ? Je suis un grand fan, je peux avoir ton maillot'. Et il est passé devant moi, en prétendant qu'il ne parlait pas anglais! Il a joué en Premier League pendant dix ans. Il est juste passé devant moi ! » , a raconté Jason Cummings à Channel 10 , taclant Olivier Giroud.

What a man 🤣. I can confirm we exchanged our hair care routines in perfect English. — Jackson Irvine (@jacksonirvine_) December 22, 2022

«Salut Jackson Irvine, comment est mon anglais mon pote ?»

Via Twitter , Olivier Giroud a tenu à répondre à Jason Cummings. Et le meilleur buteur de l'histoire des Bleus a préféré ironiser sur le sujet, révélant au passage qu'il avait échangé son maillot avec un autre joueur de l'Australie et qu'il parlait bien anglais. « Salut Jackson Irvine, comment est mon anglais mon pote ? » , a écrit Olivier Giroud dans la langue de Shakespeare. D'ailleurs, Jackson Irvine n'a pas manqué de lui répondre, confirmant ainsi leur échange de maillots.

One for the wall 🇫🇷🇦🇺 @_OlivierGiroud_ https://t.co/fC1Ayf78QM pic.twitter.com/h0w9Fv0PtV — Jackson Irvine (@jacksonirvine_) December 22, 2022

«Nous avons échangé nos routines de soins capillaires dans un anglais parfait»