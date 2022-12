Equipe de France : Après le Mondial, Mbappé se fait clasher par… Booba

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Malgré son triplé en finale du Mondial, Kylian Mbappé n'a pas réussi à apporter une troisième étoile à l'équipe de France. Les Bleus ont été battus par l'Argentine. Une défaite, qui a fait très mal au joueur du PSG. Alors que TF1 diffusait un documentaire sur le Mondial de l'équipe de France, le rappeur Booba en a profité pour troller Mbappé et le chambrer.

Auteur de huit réalisations au Qatar, Kylian Mbappé a impressionné le monde entier. Son triplé en finale face à l'Argentine aurait pu être décisif, si les Bleus n'avaient pas loupé leur séance de tirs au but. Quelques heures après la défaite de l'équipe de France face à l'Argentine, TF1 diffusait un documentaire intitulé « Merci les Bleus ». Un film qui permet aux téléspectateurs de se plonger dans le quotidien des joueurs français.

Mbappé peu enjoué, malgré les musiques Booba

Durant ce documentaire, une scène montrant les joueurs de l'équipe de France chanter une musique de Booba a été diffusée. Dans cet extrait, Kylian Mbappé se trouve au fond du bus, scotché sur son téléphone portable. Un comportement, qui n'a pas échappé au rappeur.

.@KMbappe On te voit Kyky tu chantes pas c'est pour ça tu gagnes pas!!! 🤣🙌🏾🏴‍☠️ #lesvainqueurslécrivent #tesunbonquandmême #maistuchantespas #cestpourçatugagnespas #tupréfèresenvoyerdesnudes #kykydoyouloveme #92iveyron #allezlesbleus #LPNJF pic.twitter.com/GWmvVvN5GZ — Booba (@booba) December 20, 2022

« Tu chantes pas c'est pour ça tu gagnes pas!!! »