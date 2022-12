Équipe de France : Ce geste improbable de l'Argentine pour chambrer Mbappé (vidéo)

Amadou Diawara

Après avoir remporté la finale de la Coupe du Monde face à l'équipe de France, l'Argentine a chambré Kylian Mbappé à plusieurs reprises. Après avoir réclamé une minute de silence pour le numéro 10 des Bleus dans le vestiaire de l'Albiceleste, Emiliano Martinez a brandi une poupée à son effigie et réalisé un geste obscène en guise de moquerie.

Il y a quelques mois, Kylian Mbappé a égratigné le football sud-américain : « L'avantage qu'on a nous les Européens, c'est qu’on joue entre nous avec des matchs de haut niveau tout le temps, comme par exemple la Ligue des nations. Quand on arrive à la Coupe du monde, on est prêts. Là où le Brésil et l'Argentine n'ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud. Le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe » . Et cette sortie n'a pas toujours pas été digérée par les Argentins.

Mais c'est encore pire en vidéo ce que fait Martinez avec la poupée Mbappé en fait 🤮pic.twitter.com/3BczFE3X6H — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) December 21, 2022

Emiliano Martinez réclame une minute de silence pour Mbappé

Après le sacre de l'Argentine, victorieuse contre la France en finale de la Coupe du Monde, Kylian Mbappé a été pris en grippe. En effet, les joueurs de l' Albiceleste - menés par leur gardien Emiliano Martinez - ont chambré à plusieurs reprises le numéro 10 des Bleus .

Martinez réalise un geste obcène avec une poupée de Mbappé

Dans un premier temps, Emiliano Martinez a réclamé une minute de silence pour Kylian Mbappé dans le vestiaire après la remise des prix ce dimanche. Ensuite, lors des festivités en Argentine, le portier de l'Albiceleste a brandi une poupée à l'effigie de l'attaquant du PSG et a réalisé un geste obscène avec. Le même geste effectué avec son trophée de meilleur gardien de la Coupe du Monde.