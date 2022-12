Équipe de France : Tout a joué contre Hugo Lloris pendant la finale

Thomas Bourseau

Hugo Lloris n’a, contrairement à Emiliano Martinez, pas repoussé la moindre tentative des Argentins pendant la séance des tirs au but en finale de Coupe du monde dimanche dernier. Cependant, sans l’intervention de Martinez auprès de Paulo Dybala, le recordman de sélections chez les Bleus aurait pu changer le cours de l’histoire.

Impuissant sur les deux buts argentins dans le temps réglementaire, Hugo Lloris a vu ses coéquipiers sonnaient la révolte à dix minutes des 90 premières minutes de la finale de Coupe du monde dimanche dernier. Résultat, l’Équipe de France est parvenue à pousser le suspense jusqu’aux prolongations puis aux tirs au but (3-3). Cependant, pendant ladite séance de tirs au but, Lloris n’a pas su repousser la moindre tentative des Argentins, que ce soit Lionel Messi, Paulo Dybala, Leandro Paredes et Gonzalo Montiel.

«Je savais que c'était pour les tirs au but»

Second buteur argentin après Lionel Messi de cette séance de tirs au but, Paulo Dybala s’est confié à ce sujet dans des propos relayés par TyC Sports . « La vérité, c'est que lorsque le sélectionneur m'a appelé pour entrer en jeu, je savais que c'était pour les tirs au but, alors j'ai dû essayer d'avoir la tête aussi froide que possible. Ce n'est pas facile, parce qu'évidemment, on ne joue pas tous les jours une finale de Coupe du monde ».

«J'ai parlé avec 'Dibu', il m'a conseillé de tirer en plein milieu après leur raté»