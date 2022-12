Équipe de France : Kylian Mbappé a poussé un gros coup de gueule

Guillaume de Saint Sauveur

Malgré sa prestation XXL en finale de la Coupe du Monde dimanche dernier contre l’Argentine avec un remarquable triplé, Kylian Mbappé n’a pas empêcher la défaite de l’équipe de France. Et à la mi-temps du match, l’attaquant du PSG avait même poussé un coup de gueule pour remobiliser les troupes.

Dimanche dernier, en finale de la Coupe du Monde, le triplé de Kylian Mbappé inscrit face à l’Argentine n’aura pas suffi. L’équipe de France s’est finalement inclinée aux tirs au but après avoir pourtant été menée à deux reprises, et parvenant à chaque fois à recoller au score grâce à l’attaquant du PSG. Mais à la pause du match, lorsque les Bleus étaient menés 2-0, Mbappé a du hausser le ton.

« On ne peut pas faire pire »

Dans le documentaire Merci Les Bleus diffusé sur TF1, on aperçoit Kylian Mbappé prendre la parole devant ses coéquipiers pour pousser un coup de gueule : « C'est une finale de Coupe du monde, c'est le match d'une vie. On ne peut pas faire pire, de toute façon. On retourne sur le terrain, soit on les laisse jouer aux cons, soit on y va, on met un peu d'intensité et on rentre dans les duels et on fait autre chose les gars. C'est une finale de Coupe du monde. C'est fait, ils ont mis deux buts, on est menés de deux buts. On peut revenir ! Les gars, c'est tous les quatre ans un truc comme ça », a lâché le joueur du PSG.

