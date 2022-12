Équipe de France : L'énorme anecdote de Dybala sur son tir au but face à Lloris

Amadou Diawara

Ce dimanche, la France a perdu la finale de la Coupe du Monde à l'issue de la séance des tirs-au-but. Décisif en stoppant la tentative de Kingsley Coman, Emiliano Martínez a également permis à Paulo Dybala de tromper Hugo Lloris. Comme l'a révélé le joyau argentin, son gardien l'a conseillé de placer sa frappe au milieu du but.

Dos à dos à l'issue des prolongations, la France et l'Argentine ont dû se départager aux tirs-au-but. Dans cet exercice, l' Albiceleste a été meilleure que les Bleus , grâce notamment à Emiliano Martínez. En effet, le gardien de l'Argentine a stoppé la tentative de Kingsley Coman et a poussé Aurélien Tchouameni à la faute. Le milieu de terrain tricolore n'ayant pas cadré sa frappe, alors qu'Emiliano Martínez avait plongé du bon côté. Mais ce n'est pas tout.

Mercato - PSG : Messi envoie un incroyable message au FC Barcelone https://t.co/8fVhCol9tE pic.twitter.com/aHAtg0zdLA — le10sport (@le10sport) December 21, 2022

«Il m'a conseillé de tirer en plein milieu»

Comme l'a avoué Paulo Dybala, il a transformé son tir au but grâce à Emiliano Martínez. « La vérité, c'est que lorsque le sélectionneur m'a appelé pour entrer en jeu, je savais que c'était pour les tirs au but, alors j'ai dû essayer d'avoir la tête aussi froide que possible. Ce n'est pas facile, parce qu'évidemment, on ne joue pas tous les jours une finale de Coupe du monde » , a confié le joyau argentin à la foule lors des festivités après le sacre de l'Argentine.

«J'allais croiser ma frappe, le gardien a plongé vers ce poteau»