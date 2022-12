Equipe de France : Mbappé chambré par l’Argentine, la vérité sur Messi

Thibault Morlain

Ce mardi, les Argentins ont été accueillis en héros du côté de Buenos Aires pour fêter le titre de champion du monde. Et c’est à l’occasion du défile au milieu de la foule qu’Emiliano Martinez en a remis une couche sur Kylian Mbappé, se baladant avec une poupée à l’effigie du Français. Des images qui ont fait énormément parler, d’autant qu’à côté de lui, il y avait… Lionel Messi.

Kylian Mbappé aura donc tout fait pour tenter d’offrir la Coupe du monde à la France, cela n’aura pas été suffisant. Auteur d’un triplé face à l’Argentine en finale et ayant transformé son tir au but, le natif de Bondy était abattu après cette défaite. Pour le plus grand bonheur notamment d’Emiliano Martinez qui n’a pas hésité à chambrer Mbappé.

Martinez se lâche sur Mbappé

Tout d’abord, dans les vestiaires, alors que les Argentins célébraient la Coupe du monde, le gardien d’Aston Villa avait réclamait « une minute de silence » pour Kylian Mbappé. Et voilà qu’il ne s’est pas arrêté là. Ce mardi, lors du défilé dans les rues de Buenos Aires, Emiliano Martinez s’est affiché avec une poupée sur laquelle on voyait le visage de Mbappé. Forcément, cela a fait énormément parler en France, d’autant plus qu’à côté, on pouvait voir Lionel Messi, lui le coéquipier de Kylian Mbappé au PSG.

Emi Martinez loves it 🤣 pic.twitter.com/STugM8WvSl — SPORTbible (@sportbible) December 20, 2022

Messi pas au courant ?