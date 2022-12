Équipe de France : Mbappé est chambré par l'Argentine, Rami sort la sulfateuse

Amadou Diawara

Après avoir remporté la finale de la Coupe du Monde, l'Argentine - et en particulier Emiliano Martinez - a chambré Kylian Mbappé à plusieurs reprises. Agacé par l'attitude de l'Albiceleste, Adil Rami a volé au secours de Kylian Mbappé, lâchant plusieurs messages fracassants sur les réseaux sociaux.

Depuis le sacre de l'Argentine, après avoir battu la France aux tirs-au-but en finale de la Coupe du Monde, Kylian Mbappé est pris pour cible. En effet, l' Albiceleste - et en particulier Emiliano Martinez - multiplie les chambrages à l'encontre du numéro 10 des Bleus .

«Le plus gros FD* du monde du football, l'homme le plus détesté»

Après avoir réclamé une minute de silence pour Kylian Mbappé dans le vestiaire argentin, Emiliano Martinez a brandi une poupée avec le visage de la star des Bleus lors des festivités d'après-sacre. Un comportement qui a provoqué la colère d'Adil Rami. Via des stories sur Instagram , le champion du monde 2018 a dézingué l'Argentine et son gardien pour défendre Kylian Mbappé.

«Ils célèbrent plus la victoire contre Mbappé que leur Coupe du monde»