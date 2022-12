Révélations sur la relation entre Deschamps et Zidane

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Battu par l'Argentine en finale du Mondial (3-3, 4-2 aux tirs au but), Didier Deschamps se dirige vers une prolongation de contrat. Le technicien ne cacherait pas son envie de prolonger l'aventure équipe de France jusqu'en 2026, repoussant encore l'arrivée attendue de Zinédine Zidane. Interrogé par le10Sport.com, le consultant de RMC Sport, Rolland Courbis s'est attardé sur la relation entre les deux champions du monde 1998.

Didier Deschamps va, dans les prochains jours, rencontrer Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football. En fin de contrat, le finaliste de la dernière Coupe du monde va discuter de son avenir en équipe de France et pourrait acter sa présence jusqu'au Mondial 2026. Ce serait en tout cas son souhait. Pressenti pour le remplacer, Zinédine Zidane va devoir encore patienter. Consultant pour RMC Sport, Rolland Courbis s'est prononcé sur la probable prolongation de Deschamps, mais aussi sur sa relation avec Zidane.

« C’est le président qui doit prendre la décision, pas Deschamps »

Quel regard portez-vous sur la probable prolongation de Didier Deschamps en équipe de France ?



« Pourquoi pas, à condition que ce ne soit pas lui qui décide. Je ne sais pas si on se rend compte mais on a atteint le ridicule et on l’a dépassé. La carrière de Didier Deschamps est unique à tous points, mais ça ne veut pas dire qu’on ne doit pas réfléchir. En ce qui concerne notre cher président, est-ce que le grand Papa Noël réalise qu’il a donné la possibilité à Deschamps de décider ? Décider de quoi ? De son salaire ? De la durée de son contrat ? Cette analyse doit être faite par le président. J’ai du mal à suivre. Par moments, c’est difficile de prendre certaines décisions et notamment celle de partir ou d’arrêter. La carrière de Didier Deschamps, je la trouve extraordinaire. Pour ce qui est de la décision de poursuivre ou pas, je pense qu’il faut réfléchir. Mais c’est le président qui doit prendre la décision, pas Deschamps. La question que je me pose, c’est par rapport à la jeune génération qui va pousser l’ancienne hors de l’équipe de France. Lloris, Varane, Pogba, Kanté, Griezmann, Giroud… est-ce que c’est à lui de virer ces joueurs-là une fois qu’ils seront moins utiles ? La réponse je ne l’ai pas, mais je pose la question. Le changement des futurs ex-cadres ne va pas être simple, Papa Noël doit y penser. Aujourd’hui, on peut souligner les bonnes choses et les regrets à propos du mandat de Deschamps. En 2014, on s’est contenté de dire quand on a perdu contre l’Allemagne : ‘On a perdu contre le vainqueur’. C’est bon, à chaque fois qu’on a perdu contre le vainqueur, c’est comme si on avait gagné. Je ne vois pas en quoi dire c’est rassurant ».

« Il y a une espèce de rivalité »