Équipe de France : Deschamps, Zidane… Le coup de gueule d’un champion du monde 98

Bien que Didier Deschamps soit une nouvelle fois parvenu à amener l’Équipe de France en finale de Coupe du monde, le sélectionneur des Bleus ne fait plus vraiment l’unanimité et particulièrement chez son ancien coéquipier de France 98 : Christophe Dugarry. Le champion du monde réclame Zinedine Zidane.

Didier Deschamps était à deux tirs au but d’offrir une troisième étoile à l’Équipe de France après y être parvenu en tant que joueur en 1998 et en tant que sélectionneur 20 ans après en 2018. Au Qatar, les Bleus de Deschamps s’étaient hissés jusqu’en finale face à l’Argentine de Lionel Messi. Malgré une entame de match catastrophique au cours de laquelle l’ Albiceleste a inscrit deux buts en première période, l’Équipe de France a relevé la tête dans les dix dernières minutes de la rencontre en recollant au score grâce à un doublé de Kylian Mbappé et une égalisation sur penalty encore une fois lors des prolongations (3-3) avant de s’incliner aux tirs au but (4-2).

Dugarry ne cache pas sa colère pour la finale des Bleus

Au cours d’un entretien accordé à L’Équipe , Christophe Dugarry a été invité à s’exprimer sur sa colère concernant la gestion de la finale de la Coupe du monde de l’Équipe de France face à l’Argentine. Pour le champion du monde 1998, outre le jeu, il faudrait apporter autre chose aux Bleus. Bien qu’il ait une certaine inimitié envers Didier Deschamps, Dugarry estime qu’il serait bénéfique au football français de voir Zinedine Zidane à la tête de l’équipe A des Bleus.

«Je ne cache pas que je préférerais que ce soit "Zizou", j'ai envie de voir autre chose»