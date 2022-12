Equipe de France : Quand Mbappé et Giroud snobent un adversaire et se font tacler

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le 22 novembre dernier, l'équipe de France réussissait son entrée dans le Mondial en battant l'Australie (4-1). Buteurs lors de cette rencontre, Olivier Giroud et Kylian Mbappé avaient été interpellés par Jason Cummings, buteur des Socceroos. Mais les deux stars tricolores l'auraient ignoré dans les vestiaires, alors que le joueur ne réclamait que leur maillot.

A l'instar de 2018, l'équipe de France a débuté son Mondial face à l'Australie. Et comme en Russie, les Bleus sont ressortis gagnants de ce duel. Olivier Giroud avait inscrit un doublé tandis que Kylian Mbappé et Adrien Rabiot complétaient le festival tricolore (victoire 4-1). A l'issue de la rencontre, l'attaquant australien Jason Cummings avait interpellé Kylian Mbappé pour un échange de maillots. Lors d'un entretien accordé à Channel 10, i l a raconté la suite.

PSG : Après son incroyable décision, Mbappé sort du silence https://t.co/78ILFxQWAC pic.twitter.com/ffkgQkXuaL — le10sport (@le10sport) December 21, 2022

Mbappé snobe un joueur australien

« Après le match contre la France, j'ai essayé d'avoir Mbappé - oubliez Giroud, je suis allé chercher le meilleur, Mbappé - et il m'a répondu "on se voit dans les vestiaires". J'attends dehors et il ressort avec mon haut, le maillot des Socceroos. Je me suis dit: "attends une minute, ce n'est pas le maillot de Mbappé". Il (le responsable des maillots français) m'a regardé et m'a dit "non, il ne veut pas échanger son maillot" » a déclaré Cummings lors de l'émission The Project.

Olivier Giroud aussi