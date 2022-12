Équipe de France : Coup de sang de Giroud en plein match contre l'Argentine

Amadou Diawara

Ce dimanche après-midi, Didier Deschamps a sorti Olivier Giroud peu avant la mi-temps, alors que la France était menée 2-0 face à l'Argentine. Furieux, le numéro 9 des Bleus n'a pas pu contenir sa colère lorsqu'il a rejoint le banc. Mais heureusement pour le groupe tricolore, Olivier Giroud s'est très vite calmé pour encourager ses partenaires.

La France a totalement manqué son entrée en matière lors de la finale de la Coupe du Monde. Battus par l'Argentine dans tous les compartiments de jeu, les Bleus étaient menés 2-0 après seulement 36 minutes de jeu. Alors que son équipe ne produisait rien, Didier Deschamps a décidé de faire deux changements avant la mi-temps.

Équipe de France : Deschamps a pris une décision fracassante avec Mbappé https://t.co/RyGNzBWeIt pic.twitter.com/2YXGV7CZHO — le10sport (@le10sport) December 20, 2022

Olivier Giroud a pété les plombs contre l'Argentine

En effet, Didier Deschamps a sorti à la fois Ousmane Dembélé et Olivier Giroud à la 41ème minute de jeu pour faire entrer Randal Kolo Muani et Marcus Thuram. Des changements décisifs, puisque les deux attaquants de Bundesliga ont réussi à changer la dynamique de cette finale entre la France et l'Argentine.

Olivier Giroud s'est vite calmé pour encourager les Bleus