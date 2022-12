Équipe de France : Giroud prêt à claquer la porte des Bleus ? La réponse

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Avec déjà quatre buts inscrits, Olivier Giroud est le deuxième meilleur buteur de cette Coupe du monde, à égalité avec Julian Alvarez. Cependant, après la grande finale contre l’Argentine, l’attaquant français, qui n’a plus rien à prouver sous le maillot bleu, pourrait décider de dire stop à la sélection.

Titulaire à la pointe de l’attaque de l’équipe de France sur cette Coupe du monde en raison de l’absence de Karim Benzema, blessé, Olivier Giroud en a profité pour devenir le meilleur buteur de l’histoire des Bleus . L’attaquant du Milan AC a dépassé Thierry Henry qui détenait ce record depuis 2010.

Dernière avec les Bleus pour Giroud ?

Ce dimanche, Olivier Giroud tentera surtout de s’offrir un deuxième titre de champion du monde, quatre ans après le triomphe en Russie. Une finale face à l’Argentine qui pourrait même ponctuer son exceptionnel parcours avec l’équipe de France, peu importe l’issue de la rencontre.

Équipe de France : Argentine, Messi... Matuidi lâche son pronostic avant la finale https://t.co/zHZRIZ6CbD pic.twitter.com/ffSKeJ0lbQ — le10sport (@le10sport) December 18, 2022

Il pourrait dire stop à la sélection