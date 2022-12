Équipe de France : Après le Qatar, Lloris pourrait prendre une décision tonitruante pour son avenir

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Encore capitaine de l’équipe de France à 36 ans, Hugo Lloris pourrait soulever la deuxième Coupe du monde de sa carrière ce dimanche. Après cette édition au Qatar, le gardien de Tottenham réfléchira à son avenir, lui qui ne se voit pas jouer le prochain Mondial, au contraire de l’Euro 2024. Car derrière, la concurrence de Mike Maignan se fait de plus en plus pressante…

A 36 ans, Hugo Lloris sait qu’il se rapproche de la fin de sa carrière. Pour autant, le gardien de Tottenham reste toujours aussi performant et il le prouve sur cette Coupe du monde. Critiqué par la presse anglaise avant le quart de finale contre les Three Lions , le champion du monde 2018 avait parfaitement répondu sur la pelouse en écœurant les attaquants britanniques. Ce dimanche, Hugo Lloris jouera sa deuxième finale de Coupe du monde de suite, l’occasion de soulever son deuxième Mondial, lui qui avait déjà le brassard en 2018 en Russie.

Dernière Coupe du monde pour Lloris ?

Mais cette édition au Qatar pourrait bien être la dernière. D’après les informations du journal L’Equipe , Hugo Lloris s’imaginerait difficilement jouer une autre Coupe du monde dans quatre ans. Même si le poste de gardien demande moins d’efforts, Lloris n’est pas éternel et cette finale contre l’Argentine pourrait bien être son dernier match de Coupe du monde. Cependant, le portier de Tottenham n’exclut pas de jouer l’Euro 2024.

Maignan attend son tour

L’avenir reste incertain pour Lloris, surtout que derrière lui, il y a du monde. Absent de cette Coupe du monde en raison d’une blessure de dernière minute, Mike Maignan pousse fort pour obtenir cette place de numéro 1. En privé, Didier Deschamps reconnaîtrait même que la concurrence de Maignan se fait de plus en plus insistante car il se montre parfois plus performant que Lloris. Cette finale contre l’Argentine pourrait donc marquer un tournant pour l’avenir d’Hugo Lloris en équipe de France.