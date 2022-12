Équipe de France : Comme Benzema, ces stars sont parties par la petite porte

La rédaction

Alors qu’il avait tout fait pour y participer, Karim Benzema a finalement été contraint de déclarer forfait pour la Coupe du monde 2022. Une immense déception pour l’attaquant du Real Madrid, qui marque la fin de son aventure avec l’équipe de France. Au lendemain de la défaite des Bleus contre l’Argentine en finale du Mondial, le Ballon d’Or en titre a annoncé l’arrêt de sa carrière internationale. L’occasion de revenir sur les joueurs qui, comme Karim Benzema, ont quitté la sélection française par la petite porte.

« J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin ». Au lendemain de la défaite de l’équipe de France face à l’Argentine en finale de la Coupe du monde, Karim Benzema a annoncé l’arrêt de sa carrière internationale. Une fin pour le moins décevante, mais qui résulte d’une histoire tumultueuse avec les Bleus . Mais dans l’histoire, l’attaquant du Real Madrid n’est pas le seul à être partie par la petite porte de l’équipe de France.

Équipe de France : Malaise entre Benzema et Deschamps, la raison est dévoilée https://t.co/qiUIISM5uI pic.twitter.com/SCL2aYCFbJ — le10sport (@le10sport) December 20, 2022

Cantona et Djorkaeff

Avant lui, cela avait également été le cas pour Eric Cantona. Rappelé par Michel Platini après avoir traité Henri Michel de « sac à merde » en 1988, The King bénéficiait également de la confiance d’Aimé Jacquet. Mais après son coup de sang et l’agression d’un supporter de Crystal Palace en janvier 1995, Eric Cantona n’a finalement plus jamais été appelé avec les Bleus , avant de mettre un terme à sa carrière de joueur en 1997. Il n’a donc pas participé aux succès de 1998 et 2000, contrairement à Youri Djorkaeff. En revanche, ce dernier verra son histoire avec l’équipe de France s’arrêter sur un échec, après l’immense déception de la Coupe du monde 2002 et l’élimination dès la phase de groupes.

Thuram et Vieira

Eux aussi présents en 1998 et en 2000, Lilian Thuram et Patrick Vieira ont joué sous le maillot des Bleus jusqu’à l’Euro 2008. Le premier nommé avait mis un terme à sa carrière internationale après cette compétition, son dernier match en équipe de France restera la large défaite contre les Pays-Bas (4-1). Le second quant à lui avait décidé de continuer, mais il n’avait pas été appelé par Raymond Domenech pour participer au Mondial 2010. Un mal pour un bien quand on sait ce qu’il s’est passé en Afrique du Sud.

Henry et Anelka

Thierry Henry et Nicolas Anelka quant à eux étaient bien présents lors des événements de Knysna. Meilleur buteur de l’histoire de la sélection française, avant d’être dépassé par Olivier Giroud, l’ancien attaquant d’Arsenal et du FC Barcelone avait décidé d’arrêter sa carrière internationale là-dessus, après son transfert aux New York Red Bull en 2011. L’ancien joueur du PSG quant à lui avait écopé de 18 matchs de suspension avec les Bleus , à la suite de son altercation avec Raymond Domenech à la mi-temps de France-Mexique, son dernier match en équipe de France.

Ribéry et Nasri