Équipe de France : Cette terrible révélation sur les tensions avec Benzema

Blessé peu avant l'entrée en lice de la France en Coupe du Monde, Karim Benzema a dû déclarer forfait et retourner en Espagne pour se faire soigner. Alors que Didier Deschamps n'a pas remplacé le buteur du Real Madrid, Noël Le Graët n'aurait pas eu de nouvelles de ce dernier avant la finale au Qatar. Et pourtant, Karim Benzema était invité en tribunes pour le choc entre la France et l'Argentine et est en droit de percevoir les primes pour le parcours des Bleus.

Tout juste auréolé de son Ballon d'Or, Karim Benzema a été logiquement choisi par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du Monde. Toutefois, le buteur de 35 ans s'est malheureusement blessé à l'entrainement peu avant l'entrée en lice des Bleus au Qatar.

Équipe de France : Cette révélation fracassante sur la retraite de Benzema https://t.co/5Y0i4HuyHs pic.twitter.com/y4bwLEfxfw — le10sport (@le10sport) December 20, 2022

Benzema n'a pas répondu à l'invitation de Le Graët au Qatar

Contraint de déclarer forfait pour la Coupe du Monde, Karim Benzema a quitté le groupe Bleu et a retrouvé l'Espagne pour se faire soigner. Alors que la France a validé son ticket pour la finale de la compétition, le buteur du Real Madrid était invité à faire son retour au Qatar pour assister au choc face à l'Argentine avec la délégation tricolore en tribunes. Toutefois, Karim Benzema n'aurait pas daigné répondre à la proposition de la FFF.

Benzema n'a pas dévoilé ses intentions pour ses primes du Mondial