Mercato : Deschamps change ses plans, Zidane doit faire un choix

Axel Cornic

Il y a quelques semaines encore, Didier Deschamps semblait croire à la fin de son aventure à la tête de l’équipe de France. Quelque chose s’est finalement passé lors de la Coupe du monde au Qatar, puisque le sélectionneur souhaiterait désormais poursuivre sa mission, ce qui n’arrange pas forcément Zinédine Zidane. Ce dernier pensait en effet prendre la sélection et maintenant c’est plutôt un club qui pourrait le tenter. Mais lequel ?

Bien que jeune, la carrière d’entraineur en club de Zinédine Zidane est déjà incroyable. Le Français peut se targuer d’un palmarès unique, avec trois Ligues des Champions consécutives... mais semblait être à la recherche de nouveaux défis !

Deschamps lui coupe l’herbe sous le pied

Voilà des mois que l’on parle de l’envie de Zidane de devenir sélectionneur de l’équipe de France et le principal intéressé ne l’a jamais vraiment caché. Un rêve qui semblait pouvoir se réaliser, mais qui a pris du plomb dans l’aile avec les révélations récentes de L’Equipe ou de RMC Sport , qui parlent d’un Didier Deschamps prêt à prolonger son contrat. L’actuel sélectionneur souhaiterait d’ailleurs s’inscrire sur le long terme, puisqu’il viserait la Coupe du monde 2026.

Zidane ne croule pas sous les offres... pour le moment