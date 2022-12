Mercato - PSG : Deschamps veut rester, Galtier menacé par Zidane ?

Axel Cornic

La succession de Mauricio Pochettino a animé les débats cet été et comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, au Paris Saint-Germain on rêvait d’une issue différente. Le Favori était Zinedine Zidane, qui a toutefois préféré attendre que le poste de sélectionneur de l’équipe de France se libère. Un pari risqué, puisque Didier Deschamps semble bien partir pour un nouveau cycle...

Il y a encore quelques semaines, Zinedine Zidane se voyait surement mener l’équipe de France à l’Euro 2024. Mais cela semble être compromis, puisque Didier Deschamps n’aurait pas vraiment l’intention de lâcher son poste de sélectionneur, ce qui pourrait pousser l’ancien du Real Madrid à réévaluer la situation.

Zidane a refusé le PSG, mais...

Un retour en club semble être une possibilité de plus en plus forte pour Zinedine Zidane, mais où ? Les propriétaires du PSG rêvaient de lui en fin de saison dernière et si selon nos informations le technicien français a refusé à l’époque, le fait de voir les portes de l’équipe de France se refermer pourrait changer beaucoup de choses.

Galtier n’est pas menacé