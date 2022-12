Messi, Zidane… Toutes les infos mercato du 21 décembre

La rédaction

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

L'Arabie saoudite lâche une énorme mise au point pour Cristiano Ronaldo

Toujours sans club, Cristiano Ronaldo se rapprocherait toutefois d'un départ vers l'Arabie Saoudite et Al Nassr, où un contrat XXL l'attendrait. Mais voilà qu'une mise au point a été effectuée à ce sujet. Pour AS , un démenti a été apporté concernant les informations un salaire annuel de 200M€ pour Cristiano Ronaldo.



Plus d'informations ici.

PSG : Messi vers une prolongation ?

Actuellement en train de fêter la Coupe du monde, Lionel Messi va ensuite se pencher sur son avenir, lui qui est en fin de contrat avec le PSG. Mais voilà que l'Argentin se dirigerait tout droit vers une prolongation avec le club de la capitale. En effet, selon les informations de Mundo Deportivo citant des proches de Messi, il y aurait 90% de chances de le voir parapher un nouveau bail avec le PSG.



Plus d'informations ici.

PSG : Campos passe à l'action pour un international brésilien

Alors que le PSG cherche à se renforcer offensivement pour l'avenir, Luis Campos s'active sur un nouveau dossier. Ainsi, selon les informations de Média Foot , ça bougerait en coulisses en vue d'un possible transfert de Gabriel Martinelli, international brésilien aujourd'hui à Arsenal. A en croire le média français, des contacts existeraient avec le clan Martinelli.



Plus d'informations ici.

PSG : Messi envoie un incroyable message au FC Barcelone

Si Lionel Messi semble parti pour prolonger son contrat avec le PSG, un retour au FC Barcelone resterait d'actualité pour l'Argentin. Comme révélé par La Vanguardia , le récent champion du monde aurait déjà fait savoir aux Blaugrana qu'il souhaitait revenir, lui qui avait dû quitter le Barça à l'été 2021 ne pouvant pas prolonger.



Plus d'informations ici.

Zidane n'oublie pas l'équipe de France