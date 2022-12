PSG : Les vérités de Galtier sur l’énorme surprise de Kylian Mbappé

Thibault Morlain

A la surprise générale, Kylian Mbappé a décidé de ne pas prendre de vacances suite à la Coupe du monde. Ainsi, ce mercredi, le joueur du PSG s’est présenté au centre d’entraînement pour déjà reprendre avec le groupe de Christophe Galtier. Un choix fort de la part de Mbappé qui n’a pas manqué de faire réagir l’entraîneur du PSG.

Dimanche dernier, l’équipe de France perdait la finale de la Coupe du monde face à l’Argentine. Un revers très difficile à digérer pour les Bleus et notamment pour Kylian Mbappé qui avait pourtant tout fait pour aller chercher cette troisième étoile. Le visage fermé, le natif de Bondy n’avait pas forcément l’esprit à la fête au moment de célébrer ce parcours avec les supporters français sur la place de la Concorde. Et alors qu’il était prévu que Mbappé prenne quelques jours de vacances pour se remettre physiquement et mentalement de cette Coupe du monde, le joueur de 24 ans en a décidé autrement.

Mbappé « va mieux »

En effet, ce mercredi, le PSG a diffusé des images qu’on ne s’attendait pas à voir. Trois jours seulement après la finale de la Coupe du monde, Kylian Mbappé s’est présenté au centre d’entrainement pour reprendre l’entraînement avec le club de la capitale. « Ça va mieux, mieux, mieux », a même lâché Mbappé, visiblement déterminé à passer à autre chose après la Coupe du monde. Et pour cela, il s’est donc remis au travail avec le PSG…

🔙 Les retrouvailles entre @KMbappe et le coach Christophe Galtier 🔴🔵 pic.twitter.com/c1obTdeuFV — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 21, 2022

« Je suis très heureux de le voir »